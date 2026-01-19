Настроение меняется из-за напитка: может ли молоко поддерживать ясность ума
Эксперт не согласился с Трампом. Он отметил, что даже если у человека нет проблем с перевариванием лактозы в этом напитке, там все равно много сахара в составе.
То есть на 80 процентов это сладкий напиток. Потребление быстро усвояемого сахара может приводить к скачкам глюкозы и инсулина, что может значительно влиять на психоэмоциональное состояние человека, — объяснил диетолог.
Это влияние уже заметно по Трампу: он не может похвастаться последовательностью своих действий, к тому же у него есть резкие перепады настроения, повышенная обидчивость, склонность к эпатажу, импульсивность. Все это указывает на не самое благоприятное воздействие пищи в том числе на состояние здоровья.
Объективно связи между питьем молока и поддержанием когнитивных способностей нет. Скорее, в этой ситуации можно сказать обратное, — добавил собеседник «ВМ».
У подавляющего большинства взрослых людей молоко практически не переваривается, в частности, молочный сахар — лактоза. С возрастом у человека снижается выработка фермента лактаза. У тех, кто имеет определенные генетические мутации, этот процесс и вовсе начинается с юного возраста.
Соответственно, молоко хуже усваивается, и это создает определенные проблемы для желудочно-кишечного тракта. В частности, это может провоцировать воспаление в кишечнике, которое способно влиять на психоэмоциональное состояние. К тому же Трамп помимо молока увлекается фастфудом, который никогда не был полезной пищей для нашей желудочно-кишечной системы, — указал Поляков.
Если желудочно-кишечный тракт человека находится не в самом лучшем состоянии, то белок коровьего молока — казеин — может перевариваться не до конца, а до промежуточных метаболитов.
Образуются промежуточные продукты распада под названием казиоморфины. Они могут влиять на определенные структуры головного мозга, вызывать состояние эйфории и перепады настроения от радости к гневу и наоборот, — сообщил диетолог.
Казиоморфины перегружают работу нервных клеток, что в свою очередь может приводить к их ускоренной гибели. Поэтому при регулярном потреблении молока и его плохом переваривании, а также при наличии ряда нюансов, интеллект, память и концентрация внимания могут ухудшиться.
Как бы Трамп ни смеялся над своим предшественником Джо Байденом, психоэмоциональное состояние нынешнего президента США также стало вызывать вопросы у специалистов, — напомнил Поляков.
