Врач рассказал о нетипичных признаках аллергии на мороз
По словам врача, клинические проявления «морозной аллергии» чаще всего локализуются на открытых участках тела, таких как лицо, уши, руки, слизистая полости носа, верхние дыхательные пути и губы. Характерными симптомами, продолжил он, являются гиперемия, отечность, кожный зуд и, в некоторых случаях, образование корочек с серозно-геморрагическим отделяемым. Также пациенты жалуются на сухость, шелушение и стянутость кожи в области красной каймы губ, добавил эксперт.
«Важно дифференцировать "морозную аллергию" от обморожения, которое характеризуется более длительным воздействием низких температур и проявляется через несколько часов после воздействия. В отличие от обморожения, симптомы аллергии на холод исчезают быстро после возвращения в теплое помещение», — отметил эксперт.
Умнов посоветовал перед выходом на улицу в холодное время года обрабатывать открытые участки кожи специальными мазями, а на губы наносить гигиеническую помаду. Если на коже уже присутствует аллергия, то обязательно помазать мазью или гелем против аллергии, чтобы заранее облегчить зуд и не допустить дальнейшего раздражения на холоде, добавил врач. Он также предупредил, что само по себе переохлаждение является триггером заболеваний и различных аллергий.
Иллюстрация к статье:
