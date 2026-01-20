Назван простой и при этом неочевидный способ улучшить здоровье мозга и психики

Психолог Тициана Пайва заявила, что благодаря отказу от смартфона всего на 10-20 минут можно существенно улучшить здоровье. Об этом простом и при этом неочевидном способе снизить нагрузку на мозг и психику она рассказала в разговоре с изданием Terra.По словам Пайвы, из-за регулярного использования смартфона головной мозг находится в постоянном напряжении. Следствием этого являются умственная усталость, раздражительность, тревожность и проблемы с расслаблением. «Мозг теряет возможность замедляться», — объяснила специалистка.Психолог утверждает, что отказ от смартфона всего на 10-20 минут снижает когнитивную перегрузку и улучшает эмоциональную регуляцию. В такие периоды нервная система отключает режим повышенной готовности и восстанавливает равновесие. Польза этой привычки также состоит в том, что она восстанавливает внимание, улучшает настроение и дает чувство внутреннего контроля, добавила Пайва.

