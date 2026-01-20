Диетолог Соломатина назвала вызывающие усталость и сонливость продукты

Продукты, требующие достаточно длительного переваривания, могут провоцировать ощущение упадка тонуса и сонливость, предупредила в интервью врач-диетолог Елена Соломатина.Медик заметила, что после блюда с большой порцией мяса человек может почувствовать, как энергия покидает его и возрастает вялость, слабость. Это связано с тем, что мясо является «сложным» для пищеварения продуктом, требует для своего усвоения немало энергии.«Большое количество мяса долго переваривается, что требует от организма много сил. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться», - сообщила врач «Москве 24».Кроме того, вызывать усталость и сонливость могут продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов – сладости, изделия из белой муки. По словам Соломатиной, углеводы из такой пищи всасываются очень быстро, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Но, достигнув своего пика, он начинает так же быстро снижаться, и это вызывает упадок сил.Врач подчеркнула, что особенно вредно есть сладкое и мучное натощак – в этом случае перепад уровня сахара в крови окажется сразу очень существенным и резким. Завтрак, содержащий сладости, не рекомендуется тем, кому предстоит сдача экзаменов или работа, требующая активности, креативности, умственных усилий – вместо энергии человек будет ощущать апатию, «мозговой туман», потерю тонуса.«Какие-то сладости, допустим, чай с конфетой, бутерброд с белым хлебом и вареньем, пирожок с вишней в какой-то момент вызовут повышение уровня глюкозы в крови, но вслед за этим наступит его провал и человек почувствует себя опустошенным и обессиленным», – резюмировала диетолог.

