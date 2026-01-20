Врач Брыкин дал советы, как избежать набора веса в сезон холодов

Человеческий организм физиологически предрасположен к набору лишних килограммов осенью и зимой, поэтому в сезон холодов нужно строже контролировать свое потребление калорийных, но в особенности углеводных и жирных продуктов, констатирует эксперт.Врач-диетолог и нутрициолог Антон Брыкин заметил в интервью «Известиям», что сезонное похолодание повышает тягу к более плотной и жирной пище, что может поспособствовать возникновению не только жировых отложений, но и сосудистых нарушений.«При увеличении концентрации жироподобных веществ в организме повышается риск ожирения и атеросклероза –заболевания сосудов, которое нарушает ток крови и в итоге провоцирует ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт», - сказал специалист.В то же время, добавил он, жиры в определенном количестве должны присутствовать в рационе – они необходимы для осуществления важных биологических функций и усвоения многих питательных веществ, витаминов.По словам Брыкина, только в очень умеренном количестве следует употреблять насыщенные жиры. Их источники – это красное мясо, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла. Трансжиры в идеале совсем не должны проникать в организм, их главные поставщики – полуфабрикаты, выпечка, фастфуд.«Отдайте предпочтение морской рыбе, авокадо, свежим орехам, которые богаты семействами жиров Омега: они предотвращают образование холестериновых бляшек», - посоветовал врач.Чтобы замедлять всасывание жира, следует есть клетчатку: попадая в кишечник и смешиваясь с жидкостью, она образует своеобразную губку, впитывающую жиры. Благодаря ей снижается уровень холестерина (а также сахара) в крови.«Богаты клетчаткой такие продукты, как морковь, фасоль, чечевица, горох, сушеные грибы, перловая, гречневая и овсяная крупы, яблоки, миндаль, а также другие овощи, фрукты и ягоды».Брыкин уточнил, что избыточно калорийное питание в сезон холодов может поспособствовать нарушению липидного обмена и вместе с ним прибавке в весе. Чтобы избежать этого, врач порекомендовал есть меньше сладкого. Он пояснил, что сахар содействует повышению уровня триглицеридов (жиров) в крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки