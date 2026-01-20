Привычный продукт связали со снижением скачков сахара в крови
В центре внимания оказался фермент ?-глюкозидаза, который расщепляет углеводы во время пищеварения и напрямую влияет на скорость повышения уровня сахара в крови. Его подавление считается одним из ключевых механизмов профилактики резких гликемических пиков. Анализ показал, что в обжаренных зернах Coffea arabica содержатся три ранее неизвестных вещества, эффективно блокирующих работу этого фермента.
Чтобы выявить активные молекулы, ученые применили комбинацию ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрии, поэтапно отсеивая менее значимые компоненты сложной кофейной смеси. В результате были выделены три новых соединения, получившие названия кофеальдегиды A, B и C. Их активность оказалась выше, чем у акарбозы — препарата, который уже используется для лечения диабета второго типа.
Дополнительный анализ позволил выявить еще несколько неизвестных соединений, что подтвердило: кофе остается недооцененным источником биологически активных веществ. По словам авторов, в перспективе такие молекулы могут лечь в основу функциональных продуктов или ингредиентов для питания людей с нарушением углеводного обмена.
