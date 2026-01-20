Ученые раскрыли пять ранних признаков диабета

На сегодня диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире.Американская диабетическая ассоциация рекомендует всем взрослым проходить скрининг на диабет с 35 лет в связи с тем, что болезнь может протекать без симптомов. Особенно это актуально для людей с факторами риска, включая семейную историю диабета, преддиабет или ожирение.По мнению ученых, наиболее надежным способом выявления диабета остаются лабораторные исследования крови. Также есть несколько симптомов, которые могут указывать на наличие болезни. В частности, учащенное мочеиспускание.Еще один распространенный признак — это постоянная жажда. Повышенный уровень сахара в крови усиливает выведение жидкости. Это зачастую приводит к обезвоживанию и ощущению сухости во рту.Нередко пациенты жалуются на резкую и необъяснимую потерю веса, сказано в статье. К возможным признакам диабета относятся и изменения кожи. Речь идет о потемнении и уплотнении кожи в области шеи или подмышек.Также при длительно повышенном уровне сахара в крови замедляется заживление ран. А это уже характерно для более запущенных форм заболевания, предупредили медики.Ранее эндокринолог Лариса Фигейредо заявила, что избыток глюкозы в крови нарушает работу многих систем организма. Поводом для беспокойства медик назвала постоянную усталость. Она может появиться даже в том случае, если у человека был крепкий сон ночью.До этого ученые выяснили, что диабет второго типа начинает влиять на зрение значительно раньше, чем это удается обнаружить стандартными офтальмологическими методами.

