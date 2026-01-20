Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по ОМС, его включили в диспансеризацию

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по полису обязательного медицинского страхования. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.Согласно документу, соответствующий анализ вошел в первый этап диспансеризации для женщин 21-49 лет.Указывается, что если первичный тест даст положительный результат, то дополнительно будет проведена жидкостная онкоцитология.Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил ТАСС, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян. По его словам, в 2027 году ее планируют добавить в национальный календарь прививок.Напомним, ВПЧ - это распространенная группа вирусов (более 200 видов), которые в основном передаются половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками.Вирус вызывает появление бородавок и папиллом, а 16-й и 18-й типы вируса могут провоцировать рак, особенно шейки матки. Так, выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска.По данным ВОЗ, 50 - 80% населения Земли инфицировано ВПЧ, однако лишь 5-10% из них имеют клинические проявления заболевания.Регулярные обследования и вакцинация помогают предотвратить осложнения. Сам вирус может долго жить в организме, не вызывая при этом никаких симптомов.Напомним, ВПЧ - это распространенная группа вирусов (более 200 видов), которые в основном передаются половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками.Вирус вызывает появление бородавок и папиллом, а 16-й и 18-й типы вируса могут провоцировать рак, особенно шейки матки. Так, выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска.По данным ВОЗ, 50 - 80% населения Земли инфицировано ВПЧ, однако лишь 5-10% из них имеют клинические проявления заболевания.Регулярные обследования и вакцинация помогают предотвратить осложнения. Сам вирус может долго жить в организме, не вызывая при этом никаких симптомов.

