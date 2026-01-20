От поджелудочной ничего не останется: Вызывающую рак еду назвал врач

Врачи часто говорят о том, что жирная пища должна быть на столе. Но в избытке такая еда изнашивает организм и создает фон для развития многих заболеваний. Кроме того, жиры из авокадо или куриных яиц и то, что мы получаем, съедая бургер, - разные вещи.Как объяснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, от чрезмерно жирной или острой пищи развивается хроническая воспалительная реакция.По словам врача, любое воспаление связано и с изменением в тканях, что провоцирует "появление клеток с потенциалом бесконтрольного деления", сильно повышая риски развития рака.Евгений Черемушкин подчеркнул, что еда, где содержатся уже переработанные вторичные и третичные продукты, может быть поставщиком канцерогенных веществ. И в этом смысле особенно повышает риски разный фастфуд.Это жирная пища, на фоне употребления которой возникают хронические воспалительные реакции, связанные с нарушением функций поджелудочной железы и других органовСпециалисты также напомнили, что доказана связь между употреблением насыщенных жиров и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

