Позирование с улыбкой на лице поднимает настроение

Улыбайтесь, и мир начнёт улыбаться вам, что и подтвердило новое исследование учёных из Стэнфордского университета. Они установили, что позирование с улыбкой для селфи или постов в социальных сетях поднимает людям настроение.Одна из объясняющих это теорий заключается в том, что наши эмоции являются результатом ощущений в теле. Таких, как учащённое сердцебиение, которое вызывается страхом или волнением. Но то же самое можно сказать и про улыбку, которая является отражением внутреннего счастья.Даже натянутая улыбка может сделать нас довольные, а хумрые брови заставить рассердиться. Пережвания эмоций основываются на ощущениях внутри нашего тела, как полагают исследователи. Вначале они провели метаанализ уже имеющихся работ и нашли доказательства концепции о том, что улыбка может сделать нас счастливыми.А затем провели и собственный эксперимент с участием около 4 000 человек. Кто-то из них смотрел на весёлые изображение щенков, котят, цветов и фейерверков, а кто-то на пустой экран. При этом глядя на эти изображения одна группа должна была имитировать улыбку, другая копировать выражение лиц улыбчивых артистов на снимках. После выполнения каждого из заданий каждый человек снова просматривал изображение или пустой экран, но уже с нейтральным выражением лица. А после каждого теста участники оценивали уровень собственного счастья. Оказалось, что имитация улыбающихся фотографий или даже натянутая улыбка значительно увеличивали показатель счастья.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки