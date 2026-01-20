Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой
Трегонинг полагает, что ошибочная теория возникла из-за старой инструкции американских военных, гласившей, что из-за отсутствия шапки организм теряет 40-45 процентов тепла. «На самом деле, в голове нет ничего особенного. Любой открытый участок тела увеличивает теплопотерю. Но, если вы отправитесь в Арктику в купальном костюме, больше тепла вы потеряете через ноги, а не через голову, так как площадь их поверхности больше, чем у головы», — объяснил иммунолог.
Хотя значение шапки часто переоценивают, тем не менее Трегонинг призвал носить ее в холодную погоду, так как из-за отсутствия жировой ткани голова все же мерзнет немного быстрее.
Иллюстрация к статье:
