Открыт белок, который убивает бактерии и защищает слизистую

Учёные из Массачусетского технологического института в США обнаружили в кишечнике особый белок — интелектин-2. Он работает как естественный защитник от инфекций.По словам авторов, белок выполняет сразу две важные задачи. Во-первых, он укрепляет слизь в кишечнике, делая её плотнее и надёжнее. Слизь — это наш первый барьер против микробов.Во-вторых, интелектин-2 ловит и убивает вредные бактерии, включая те, что не боятся обычных антибиотиков. Белок прилипает к оболочке бактерии и со временем разрушает её.«Это как двойная защита: сначала белок укрепляет «стену», а если микробы всё же прорываются — сам их атакует», — объясняет профессор Лаура Кислинг, руководитель исследования.Особенно важно, что интелектин-2 действует против бактерий, устойчивых к лекарствам, — например, золотистого стафилококка. Открытие учёных может помочь создать новые методы борьбы с инфекциями, основанные на естественной защите организма.Более того, белок может играть роль в лечении воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит. У некоторых пациентов с такими диагнозами уровень интелектина-2 нарушен: его слишком мало или слишком много. Восстановление баланса может улучшить состояние слизистой и снизить риск инфекций.

