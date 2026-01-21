Редактирование генома будет способно полностью вылечить пациента от гепатита В

Технология редактирования генома в будущем способна полностью вылечить пациента с гепатитом B в отличие от существующих методов терапии при необходимости пожизненного приема лекарств. Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.Существующие в настоящее время препараты для терапии гепатита B блокируют размножение вируса, но не устраняют его в клетках печени пациента. Это означает, что, как только пациент прекращает прием лекарств, вирусная ДНК снова начинает работать, и вирус восстанавливает концентрацию в организме. Поэтому препараты приходится принимать пожизненно."Мы разработали новую невирусную систему доставки и впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%. В одну наночастицу помещаются 200-250 копий противовирусных комплексов - этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома [гепатита B] в инфицированной клетке. Наши исследования показывают, что наночастицы действительно проникают в 90-95% инфицированных клеток. При этом препарат очень короткоживущий: через 20-24 часа в печени от него не остается никаких следов", - сказал он.Ученый добавил, что такой подход называется "биокамуфлированием". Системы доставки частиц не содержат никаких чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, поэтому иммунитет не воспринимает их как угрозу.Он уточнил, что фундаментальная часть работы уже завершена, доказана эффективность и безопасность технологии."Дальнейшие этапы уже не занимают столько времени, как ранние исследования. Есть шанс, что уже в ближайшие годы первые пациенты смогут получить препарат. Это важно, потому что интерес огромный: нам регулярно пишут люди из разных стран, спрашивают о перспективах лечения. И наша команда, конечно, рассчитывает оправдать их ожидания", - заключил он.

