Nature: «скрытое» метаболическое расстройство может не отражаться на весах

Показатель, который учитывает не только рост и вес, но и лежащие в основе биологические маркеры метаболического здоровья, позволяет получить пересмотренные оценки риска заболеваний.Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Гётеборгского университета в Швеции, более высокий метаболический индекс массы тела (MetBMI) связан с повышенным риском развития диабета 2 типа и связанных с ним заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.В последнее время индекс массы тела (ИМТ) переоценивается как приблизительный показатель здоровья. Его легко рассчитать — разделив вес на рост, — но он игнорирует такие важные факторы, как место хранения жира (жировой ткани) и эффективность метаболизма в преобразовании пищи в энергию.Команда исследователей утверждает, что MetBMI может предложить более точный метод. Их анализ выявил молекулярную сигнатуру метаболической дисфункции, отраженную в метаболитах, вырабатываемых кишечными микробами во время переваривания пищи.«Наш показатель metBMI выявляет скрытое метаболическое расстройство, которое не всегда заметно на весах», — говорит эндокринолог Рима Чакарун из Гётеборгского университета. «У двух людей с одинаковым индексом массы тела могут быть совершенно разные профили риска в зависимости от особенностей их метаболизма и функционирования жировой ткани».Исследователи использовали данные о состоянии здоровья и образцы крови 1408 человек для создания алгоритма оценки метаболического индекса массы тела (MetBMI), сосредоточив внимание на метаболитах крови, которые указывают на то, насколько хорошо функционируют биологические процессы.«Циркулирующие метаболиты, формирующиеся под влиянием генетики организма, диеты и микробиома кишечника, позволяют получить системную оценку метаболического здоровья, выходящую за рамки избыточного веса», — объясняют исследователи.Затем этот алгоритм MetBMI был протестирован на отдельной группе из 466 человек и доказал свою точность в прогнозировании количества и распределения веса и жировой ткани. Более того, он оказался гораздо лучшим предиктором, чем стандартный ИМТ, у людей с диабетом, жировой болезнью печени и другими метаболическими заболеваниями.У людей, чей индекс массы тела (MetBMI) был выше ожидаемого для их веса, вероятность развития диабета 2 типа была в 2,6 раза выше, а вероятность развития метаболического синдрома — состояния, часто считающегося предшественником диабета, — до 5 раз выше.Результаты исследования на этом не закончились: оно также выявило сильную связь между индексом массы тела (MetBMI) и микробиомом кишечника. Более высокие показатели MetBMI были связаны с менее разнообразным бактериальным сообществом и меньшим количеством микробов, способных расщеплять пищевые волокна.«Метаболиты, которые в значительной степени влияют на прогнозирование metBMI, на самом деле модулируются или вырабатываются кишечной микробиотой, что делает этот показатель своего рода метаболическим регулятором», — говорит Фредрик Бэкхед, биомедицинский исследователь из Гётеборгского университета.Это позволяет предположить, что факторы, влияющие на кишечную микрофлору, такие как диета и физические упражнения, могут также улучшать метаболические показатели здоровья, которые не отражаются при измерении веса человека.В ходе дальнейшего анализа, охватившего 75 пациентов, перенесших бариатрическую операцию, было установлено, что у тех, кто имел более высокие показатели MetBMI, наблюдалась меньшая потеря веса после процедуры. Это еще одно подтверждение того, что метаболическое здоровье является важным фактором в контроле веса.Хотя для широкого применения в клинической практике MetBMI потребуется дополнительная проверка, эти предварительные результаты позволяют предположить, что в конечном итоге он может стать более точным и надежным предиктором риска заболеваний, связанных с ожирением, помимо измерения веса.«Традиционный индекс массы тела часто не учитывает людей с нормальным весом, но высоким метаболическим риском», — говорит Бэкхед. «MetBMI может способствовать более справедливой и точной оценке риска заболеваний и, таким образом, проложить путь к более персонализированной профилактике и лечению».

