Разработана основа для будущих лекарств от болезней нервной системы
"В ходе экспериментов было протестировано несколько видов производных омега-3 жирных кислот - этаноламидов докозагексаеновой, докозапентаеновой, эйкозапентаеновой и стеаридоновой кислот, синтезированных из концентрата. Экспериментальные данные показали, что исследуемые соединения эффективно подавляют окислительный стресс и выработку провоспалительных молекул, защищая клетки нервной системы от повреждений. Выяснилось, что новые вещества воздействуют на клетки центральной нервной системы и подавляют воспаления, одновременно запуская защитные и восстановительные механизмы", - говорится в сообщении.
Также было установлено, что этаноламиды ПНЖК влияют на обмен жиров и стимулируют выработку нейротрофинов - веществ, необходимых для поддержания жизнеспособности и восстановления нейронов.
"Полученные результаты подтвердили высокую терапевтическую ценность соединений и открыли новые перспективы для разработки средств, направленных на лечение и профилактику нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний", - отметили в ДВФУ.
Исследование провели преподаватель ДВФУ Дарья Ивашкевич и студентка четвертого курса Института мирового океана (ИМО) ДВФУ Екатерина Громова совместно с сотрудниками ННЦМБ ДВО РАН Игорем Манжуло, Анастасией Егораевой, Русланом Султановым и Ариной Пономаренко.
"Наше исследование дает возможность создания нового поколения противовоспалительных и нейропротекторных препаратов на основе природного морского сырья. Для Дальнего Востока это стратегически важно, так как мы используем местные ресурсы и закладываем основу для локального высокотехнологичного производства препаратов", - отметила Громова.
