Употребление цельных продуктов позволяет есть больше и потреблять меньше калорий

Исследователи обнаружили, что люди, придерживающиеся диеты, состоящей исключительно из необработанных цельных продуктов, как правило, потребляют очень много пищи — на целых 57% больше, чем те, кто ест только ультрапереработанные продукты.Несмотря на это, они по-прежнему потребляют в среднем на 330 калорий меньше из пищи каждый день, как сообщили исследователи в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.Как выяснили исследователи, люди, придерживающиеся диеты из цельных продуктов, от природы склонны употреблять гораздо больше фруктов и овощей, а не высококалорийных цельных продуктов, таких как рис, мясо и сливочное масло.«Переедание не обязательно является основной проблемой. На самом деле, наше исследование ясно показало, что потребители, придерживающиеся диеты из цельных продуктов, съедают гораздо больше, чем те, кто питается переработанными продуктами», — сказал ведущий автор исследования профессор Джефф Брунстром из Бристольского университета в Великобритании. «Однако пищевой состав продуктов питания влияет на выбор, и, похоже, ультрапереработанные продукты подталкивают людей к более калорийным вариантам, которые даже в гораздо меньших количествах, вероятно, приведут к избыточному потреблению энергии и, в свою очередь, к ожирению».Для нового исследования ученые повторно проанализировали данные, собранные в ходе знакового клинического испытания 2019 года, в котором изучалось влияние диеты, основанной на ультрапереработанных продуктах, по сравнению с диетой, основанной на цельных продуктах. Участникам случайным образом было предложено попробовать одну диету в течение двух недель, а затем другую.Несмотря на то, что калорийность блюд была одинаковой, участники исследования, придерживавшиеся ультрапереработанной диеты, всё же потребляли в среднем на 508 калорий в день больше.За неделю, в течение которой люди употребляли ультрапереработанные продукты, они набрали около одного килограмма, а на диете, состоящей из цельных продуктов, потеряли примерно столько же.В этом последующем анализе исследователи более подробно изучили, что именно ели люди, когда им предлагали диету из цельных продуктов.Исследователи обнаружили, что все участники, питавшиеся исключительно цельными продуктами, предпочитали употреблять много фруктов и овощей, иногда потребляя несколько сотен граммов за один прием пищи. Они выбирали их вместо более калорийных вариантов, таких как стейк, макароны и сливки.В целом, это привело к тому, что те, кто придерживался диеты из цельных продуктов, потребляли на 57% больше пищи, исходя из веса продуктов.Однако, как показало исследование, количество потребленных ими калорий оказалось ниже, чем когда они употребляли в пищу только ультрапереработанные продукты.Исследователи заявили, что эти результаты позволяют предположить, что у людей может быть врожденный «пищевой интеллект», который помогает им делать правильный выбор в еде.«Приятно видеть, как люди, когда им предлагают необработанные продукты, интуитивно выбирают те, которые обеспечивают баланс между удовольствием от еды, питательностью и чувством сытости, при этом снижая общее потребление энергии», — говорит Брунстром. «Наш выбор продуктов питания не случаен — на самом деле, похоже, мы принимаем гораздо более взвешенные решения, чем считалось ранее, когда продукты представлены в своем естественном виде».Исследователи обнаружили, что разнообразие и объем потребляемых участниками фруктов и овощей содержали необходимые витамины и минералы, которые они не получили бы, если бы выбрали более калорийные цельные продукты.«Как показали наши исследования, если бы участники употребляли в пищу только высококалорийные продукты, у них возник бы дефицит нескольких необходимых витаминов и минералов, что в конечном итоге привело бы к развитию микронутриентного дефицита», — сказал Марк Шацкер из Университета Макгилла в Канаде. «Этот дефицит микронутриентов был восполнен низкокалорийными фруктами и овощами».Этот же самый «пищевой интеллект» проявился и при выборе между ультрапереработанными продуктами, что привело к тревожным последствиям.Люди выбирали продукты, которые удовлетворяли их потребности в микронутриентах, часто за счет обогащения витаминами. К сожалению, эти продукты также были переполнены калориями.Например, к ультрапереработанным продуктам, наиболее богатым витамином А, относятся высококалорийные палочки французских тостов и блины. Среди цельных продуктов большинство людей получают витамин А из низкокалорийных моркови и шпината.«Это поднимает тревожный вопрос о том, что ультрапереработанные продукты одновременно обеспечивают высокое содержание энергии и микроэлементов, что может привести к переизбытку калорий, поскольку они фактически сводят на нет полезный баланс между калориями и микроэлементами», — сказала соавтор исследования Анника Флинн из Бристольского университета. «Напротив, здоровая конкуренция, которую поддерживают цельные продукты, побуждает людей, употребляющих их, отдавать предпочтение продуктам, богатым микроэлементами, таким как фрукты и овощи, а не высококалорийным вариантам, таким как макароны и мясо».

