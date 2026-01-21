Врач предупредила о «микробном облаке» в домашнем туалете

В домашнем туалете практически все поверхности потенциально опасны, предупредила врач-инфекционист Вера Сережина.По словам Сережиной, домашний туалет особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом из-за сахарного диабета, алкоголизма, иммуносупрессии, герпеса, ВИЧ и других хронических заболеваний. В уборной, продолжила она, часто присутствуют условно-патогенные микроорганизмы, такие как бактерии Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter.Врач обратила внимание на то, что в домашнем туалете, как и общественном, «микробное облако» разлетается по помещению. Если санузел совмещен, то микрочастицы из него попадают на зубные щетки, пасты и другие предметы гигиены, поэтому их нужно хранить в защитных колпачках или в закрытом шкафчике.Чтобы убрать микробы в санузле, добавила Сережина, мало просто вымыть унитаз или все поверхности. По ее словам, необходимо использовать специальные экологичные средства для дома, безопасные для человека. «Для группы кишечных бактерий, стрепто- и стафилококков есть современные средства с бактериофагами против кишечной палочки, сальмонеллы, шигелл. Они выпускаются в виде спреев или концентратов, которые можно добавлять в воду и протирать поверхности», — заключила врач.

