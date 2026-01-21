Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз
Врач подчеркнул: у алкоголя нет безопасной дозы. При этом он обратил внимание на опасность распития спиртных напитков перед окунанием в прорубь или перед длительной прогулкой в холодную погоду. По словам специалиста, подобное решение может привести к катастрофическим последствиям.
Если же после окунания в ледяную воду или после нахождения на морозе человек хорошо согрелся, можно употребить небольшое количество алкоголя. «Допустимая дозировка — не больше 30-40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого», — заявил Кондрахин.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий