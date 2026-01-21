Аллергия на холод может возникать из-за серьезных заболеваний: врач

По словам врача Екатерины Демьяновской, возникновение аллергических реакций на холод может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.Врач Демьяновская сообщила в интервью, что в условиях низкой температуры и ветра, а также при употреблении холодных продуктов или напитков может возникнуть аллергия. Под воздействием холода происходит повреждение клеток врожденного иммунитета, расположенных в коже, и резко повышается содержание гистамина в крови, а также других провоцирующих аллергию компонентов. Так возникает холодовая крапивница.«В случае аллергии на холод пациентов чаще всего беспокоит сильный зуд на лице и руках, не защищенных перчатками и варежками. Затем кожа покрывается пятнами и волдырями, как после контакта с жалящим растением, скажем крапивой. В некоторых случаях появляются боли в мышцах и суставах», - рассказала Екатерина Демьяновская «Известиям».Врач отметила, что в некоторых случаях аллергия на холод может возникать из-за развития серьезных заболеваний. В частности, медик назвала гепатит, инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусную инфекцию, заболевания системы крови, аутоиммунные заболевания, рак. Специалист порекомендовала обязательно обратиться к медикам, если при возникновении симптомов аллергии прием антигистаминных препаратов не дает нужного эффекта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки