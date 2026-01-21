Кардиолог Варфоломеев: стенокардия появляется «за несколько месяцев» до сердечного приступа

Симптомы инфаркта могут проявиться задолго до сердечно-сосудистого события.Инфаркт — это неотложная ситуация, когда внезапно прекращается поступление крови к сердцу. Хотя симптомы часто могут быть внезапными и за несколько мгновений до приступа, в некоторых случаях они могут появиться всего за несколько месяцев до того, как он произойдет. Один симптом, который может появиться, — его большинство людей связывают с сердечным приступом.Стенокардия — это медицинский термин для обозначения боли в груди."Стенокардия может появиться за несколько месяцев до того, как сердечный приступ действительно разразится. У некоторых людей другие симптомы также могут проявляться задолго до того, прежде чем произойдет сердечный приступ. Для других они могут ничего не испытать, пока не случится сердечный приступ", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Другие симптомы включают боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышку.Обычно стенокардия не опасна для жизни, но является предупреждающим признаком того, что вы можете подвергнуться риску сердечного приступа или инсульта. С помощью лечения и изменения здорового образа жизни можно контролировать стенокардию и снизить риск этих более серьезных проблем.Как и другие сердечные заболевания, стенокардию можно лечить, и если делать это правильно, она может позволить кому-то жить нормальной жизнью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки