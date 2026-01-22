Любителей обжигающе горячего кофе предупредили о повышенном риске заболеть ОРВИ

Терапевт Ольга Сухарева предупредила любителей обжигающе горячего кофе о повышенном риске заболеть простудой. Об этой неочевидной связи она рассказала в своем Telegram-канале.Как пояснила Сухарева, для развития ОРВИ необходимо, чтобы вирусы проникли внутрь клеток ротоглотки, носоглотки или конъюнктивы глаз. Если один человек чихнул на другого, то у последнего заболевание не возникнет моментально. Какое-то время вирусы просто будут находиться на поверхности клеток.Очень горячий кофе, продолжила доктор, повреждает слизистые оболочки гортани. В результате вирусам становится значительно легче проникнуть в организм. Так однажды произошло и с самой Сухаревой. «Если бы я пила водичку, то вирусы бы просто проглатывались, а не оседали на сухой слизистой. Уменьшение концентрации вирусов во входных воротах инфекции — лучшая профилактика. С оставшейся небольшой частью вирусов справился бы местный иммунитет», — добавила она.

