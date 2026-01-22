Врач призвал не заправлять кровать сразу после пробуждения
По словам Ивашкова, сразу после пробуждения следует не заправлять кровать, а просто откинуть одеяло. Затем надо подойти к окну и открыть его, чтобы спальня хорошо проветрилась.
Благодаря таким простым действиям, утверждает врач, среда для размножения пылевых клещей станет менее благоприятной. Заправкой постели можно заняться только через 30 минут. В качестве других мер защиты от пылевых клещей Ивашков рекомендовал регулярно пылесосить матрасы, раз в год сдавать одеяла и подушки в химчистку, а также обязательно использовать наматрасники.
Иллюстрация к статье:
Добавил validol в категорию Разное
