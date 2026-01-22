Frontiers: две чашки кофе в день связаны со снижением риска рака легких

Умеренное употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких. К такому выводу пришли ученые из Городской больницы Пуян и Шэньчжэньского университета.Авторы проанализировали данные более 276 тысяч участников британского проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем свыше 13 лет. За этот период рак легких был диагностирован у 3821 человека. Исследователи сопоставили частоту заболевания с привычками потребления кофе и чая, учитывая образ жизни, курение и другие факторы риска.Анализ показал нелинейную связь между напитками и риском болезни. Участники, которые пили кофе в умеренных количествах — от половины до двух–трех чашек в день, — реже сталкивались с раком легких по сравнению с теми, кто вовсе не употреблял кофе. Схожие эффекты наблюдались и для чая: наименьший риск фиксировался у людей, регулярно выпивавших от одной до трех чашек в день. При этом более активное потребление не давало дополнительного защитного эффекта.Ученые предполагают, что роль могут играть биологически активные соединения, содержащиеся в кофе и чае. К ним относятся антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды. Они нейтрализуют реактивные формы кислорода (ROS) — агрессивные свободные радикалы, которые образуются в ходе жизнедеятельности клеток.Однако авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Для подтверждения результатов и понимания возможных механизмов необходимы дополнительные исследования.

