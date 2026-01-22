Эндокринолог Гуреева: дефицит витаминов и гипотиреоз - главные причины ранней седины

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что возрастные признаки, такие как поседение волос, в некоторых случаях могут быть отсрочены или обращены вспять.Длина и внешний вид кожи и волос имеют неизмеримое значение для самооценки человека. По мере старения тела эти особенности первыми проявляют признаки старения.Поседение волос, а теперь и появление поседения, является ключевым признаком аутоиммунных заболеваний и других факторов, таких как стресс и курение."Исследования показали роль факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение, климат, микроэлементы и дефицит питательных веществ, в появлении седины. Хотя основные причины преждевременного поседения волос считаются генетическими, определенные факторы окружающей среды также играют роль. Дефицит микроэлементов, таких как витамин B12, витамин D3, кальций, также может быть связан с преждевременным поседением волос", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Исследователи обнаружили, что преждевременное поседение часто совпадало с низким уровнем витамина D. Ученые однако, не смогли доказать причинно-следственную роль, поэтому не рекомендуется повышать уровень витамина D в попытке замедлить поседение.Аутоиммунные расстройства, связанные с преждевременным поседением волос, включают витилиго и пернициозную анемию, которые, как правило, указывают на дефицит B12 или железа. Причастность анемии к поседению волос объясняется ролью железа в клетках крови."Гиповитаминоз B12 и гипотиреоз показали значительную связь с этим заболеванием, в то время как анемия, уровень ферритина в сыворотке и уровень глюкозы в крови натощак — нет".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки