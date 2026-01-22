Врач призвал исключить из меню несколько продуктов ради хорошего секса
По словам Гадзияна, избыток соли в рационе приводит к снижению концентрации тестостерона, а пиво обладает аналогичным свойством и дополнительно негативно влияет на половое влечение.
Также негативно влияют уровень тестостерона кофеин, соя и сахар, продолжил врач. Жирные же продукты, в которых содержится большое количество холестерина, вызывают проблемы с эрекцией. Наконец, специалист призвал не кормить мужчин белым дрожжевым хлебом, выпечкой, копчеными изделиями и чипсами.
Иллюстрация к статье:
