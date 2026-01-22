JAMA Neurology: Раскрыт распространенный фактор риска тяжелой болезни мозга

Исследователи, проведя анализ данных более чем 10 тысяч человек, пришли к выводу: длительное воздействие загрязненной атмосферы повышает риски болезни моторных нейронов. Это редкое, но тяжелое нейродегенеративное заболевание. Результаты работы опубликованы в научном журнале JAMA Neurology.Учеными был изучен уровень загрязнения воздуха в местах жительства испытуемых за десять лет до постановки диагноза. Особое внимание специалисты уделили диоксиду азота и мелким взвешенным частицам, что связаны в первую очередь с автотранспортом. Выяснилось, что даже при низких уровнях загрязнений, вероятность развития болезни моторных нейронов была на 20–30 процентов выше, чем в экологически безопасной среде.Когда заболевание уже было диагностировано, длительное влияние загрязненного воздуха коррелировало с более быстрым прогрессированием недуга. Так, у людей чаще ухудшались функции движения и дыхания, а росли риски преждевременной смерти и потребности в аппаратной поддержке дыхания.Авторы акцентируют: точные механизмы данной связи всё ещё не до конца понятны. В качестве возможных провокаторов заболевания называются хроническое воспаление, негативное воздействие загрязнений на легкие и высокая уязвимость некоторых отделов нервной системы.Но общий вывод однозначен: качество воздуха прямо влияет не только на сердечно-сосудистое и дыхательное здоровье, но и на нервную систему.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки