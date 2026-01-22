Почему нам нужно совершать 8 200 шагов в день

Исследование показало, что 8 200 шагов в день снижают риск хронических заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Университета Вандербильта.Это исследование основано на данных, которые получали от фитнес-трекеров или мобильных устройств по контролю физической активности человека. Конечно, мы уже слышали о пользе пешей ходьбы для здоровья, однако нет кого-то единого мнения учёных по поводу того, сколько нам нужно ходить каждый день, чтобы получить конкретную пользу. К примеру, популярный призыв делать 10 000 шагов в день появился еще в 1960-е годы в результате рекламы определённых продуктов, но не на фоне медицинских исследований.И вот учёные из Университета Вандербильта по-новому взглянули на то, сколько шагов человек должен делать ежедневно. Они использовали данные фитнес-трекеров и обнаружили, что 8 200 шагов в день это тот порог, после которого значительно снижается риск развития хронических заболеваний. А среди них ожирение, апноэ во сне, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или изжога, значительные депрессивные расстройства, диабет и гипертония.Исследование также показало, что если вы делаете большее количество шагов, то польза от этого для здоровья только растёт. Впрочем, для защиты от давления и диабета 9 000 шагов достаточно, ведь если люди ходили дольше, то дальнейшего заметного снижения риска диабета и гипертонии не наблюдалось. Но это не значит, что если у вас есть риск гипертонии и диабета, то больше 9 000 шагов в день делать не нужно. У физической активности существуют и другие преимущества помимо снижения риска двух этих расстройств. К примеру, общее сокращение опасности сердечно-сосудистых болезней.

