Психиатр Благинина перечислила особенности такого состояния как астения

Психиатр Наталья Благинина констатировала, что для состояния астении характерна усталость.Специалист перечислила в интервью «АиФ» особенности такого состояния как астения. Многие люди, описывая это состояние, называют его упадком сил, слабостью, нежеланием что-либо делать. По словам психиатра, подобное состояние может возникать как реакция организма в ответ на потрясение или стресс. Также к астении ведут постоянные переработки, хронический недосып, стойкое переутомление, а также травмы, гормональные нарушения, нездоровое питание. Кроме того, состояние астении может возникнуть после перенесенного коронавируса.Психиатр Благинина уточнила симптомы.«Астения сопровождается постоянной усталостью, эмоциональной подавленностью, прокрастинацией. Это состояние мешает человеку полноценно взаимодействовать с миром – учиться, работать, общаться».Наталья Благинина добавила, что исследования показали схожесть астении с воспалительными процессами. Пытаясь бороться с этим состоянием, организм начинает оптимизировать свои ресурсы и «включает режим энергосбережения».Врач отметила: чтобы помочь себе вновь обрести тонус, следует хорошо питаться, достаточно спать, больше гулять на свежем воздухе, а также стараться искать возможности самому себе поднимать настроение.

