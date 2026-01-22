Психиатр Благинина перечислила особенности такого состояния как астения
Специалист перечислила в интервью «АиФ» особенности такого состояния как астения. Многие люди, описывая это состояние, называют его упадком сил, слабостью, нежеланием что-либо делать. По словам психиатра, подобное состояние может возникать как реакция организма в ответ на потрясение или стресс. Также к астении ведут постоянные переработки, хронический недосып, стойкое переутомление, а также травмы, гормональные нарушения, нездоровое питание. Кроме того, состояние астении может возникнуть после перенесенного коронавируса.
Психиатр Благинина уточнила симптомы.
«Астения сопровождается постоянной усталостью, эмоциональной подавленностью, прокрастинацией. Это состояние мешает человеку полноценно взаимодействовать с миром – учиться, работать, общаться».
Наталья Благинина добавила, что исследования показали схожесть астении с воспалительными процессами. Пытаясь бороться с этим состоянием, организм начинает оптимизировать свои ресурсы и «включает режим энергосбережения».
Врач отметила: чтобы помочь себе вновь обрести тонус, следует хорошо питаться, достаточно спать, больше гулять на свежем воздухе, а также стараться искать возможности самому себе поднимать настроение.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий