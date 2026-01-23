Готовы ли мы к «Болезни Х»? Врач оценил риски новой пандемии

Прогнозы о возможной пандемии «Болезни Х» в 2026 году вызывают обеспокоенность, но насколько они обоснованы? Инфекционист лаборатории ИНВИТРО Андрей Поздняков объяснил, какие из упоминаемых вирусов действительно могут представлять угрозу, а какие – нет.В последние месяцы в научных и медиа-кругах всё чаще звучат предупреждения о возможной пандемии так называемой «Болезни Х». Некоторые эксперты включают в список потенциальных угроз птичий грипп, оспу обезьян, краснуху и вирус Оропуче. Однако, по мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, кандидата медицинских наук и специалиста лаборатории ИНВИТРО, реальный риск пандемии в ближайшее время остаётся крайне низким.Как отметил эксперт, пандемии исторически вызываются преимущественно вирусами, передающимися воздушно-капельным путём. Другие пути передачи могут приводить к вспышкам различного масштаба, но, как правило, не к пандемиям.Среди перечисленных угроз наибольшее внимание специалисты уделяют птичьему гриппу. На сегодняшний день он почти не передаётся от человека к человеку, поскольку не преодолел межвидовой барьер. Однако если вирус мутирует и приобретёт способность к эффективной передаче между людьми, это может стать основой для пандемии, ведь большинство людей не имеют иммунитета к нему. Тем не менее за ситуацией ведётся постоянный эпидемиологический контроль, а современные технологии позволяют оперативно разрабатывать вакцины и применять противовирусные препараты.Краснуха, напротив, не представляет угрозы глобального распространения. Против неё существует эффективная вакцина, включённая в национальные календари прививок во многих странах, в том числе в России. Заболевание обычно протекает легко, хотя и может быть опасно для беременных женщин, впервые столкнувшихся с вирусом. Поэтому ключевое значение имеет вакцинация девочек и мальчиков до наступления репродуктивного возраста.Вирус Оропуче, распространяющийся через укусы насекомых, также маловероятен как причина пандемии: он не передаётся от человека к человеку и вызывает лишь локальные вспышки в тропических регионах.Оспа обезьян вызывает интерес у эпидемиологов, поскольку в редких случаях возможна воздушно-капельная передача. Однако основной путь заражения – тесный контакт. Даже если вирус станет более контагиозным, вероятность его перехода в пандемическую фазу в 2026 году, по оценкам специалистов, минимальна благодаря активному мониторингу и существующим мерам контроля.

