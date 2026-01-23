Названа новая угроза здоровью миллионов людей в мире

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти треть взрослых людей не достигают рекомендованных уровней физической активности — это примерно 1,8 миллиарда человек в мире, заявил фитнес-тренер и хореограф LDFA Сергей Побегалов.«Гиподинамия уже давно не про отсутствие спорта. Это системная угроза: когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться — высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний», — предупредил Побегалов.Также, по его словам, врачи уже давно рассматривают невыраженный, но систематический недостаток движения как один из ключевых факторов роста хронических заболеваний — от ишемической болезни сердца и диабета второго типа до некоторых видов рака и деменции.Побегалов подчеркнул: одного похода в спортзал в неделю недостаточно, чтобы считаться активным человеком. Движение необходимо сделать частью повседневности. В этом, по словам фитнес-эксперта, помогут прогулки, активная работа по дому, езда на велосипеде, перерывы на разминку во время сидячей работы.

