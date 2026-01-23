Жировая болезнь печени: «смолистый» кал сигнализирует о необратимых изменениях

Темный стул может быть признаком того, что жировая болезнь печени вызвала кровотечение из вен пищеварительной системы.Чрезмерное употребление алкоголя и еды может вызвать накопление жира в печени, известное как жировая болезнь печени. Состояние легче всего обнаружить на ранних стадиях, когда оно обратимо. По мере того, как жировая болезнь печени приближается к своей поздней стадии, она может начать вызывать некоторые отчетливо видимые признаки — к сожалению, именно в тот момент, когда она становится наиболее опасной."Кал, который выглядит иначе, может быть одним из признаков того, что вы достигли цирроза печени — последней стадии жировой болезни печени. Цирроз когда печень покрывается рубцами. Рубцевание может привести к полной остановке работы органа. У вас может быть «смолистый, черный стул» в более поздний период цирроза печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.Изменения в стуле происходят из-за того, что кровь не может нормально проходить через печень. Затем кровяное давление начинает расти в венах, перемещая кровь из кишечника в печень. Нарастание артериального давления в этой вене может вызвать кровотечение в желудочно-кишечном тракте.Повышенное кровяное давление также может вызвать рвоту с кровью.«У вас может быть рвота кровью, если какие-либо крупные сосуды вокруг вашего желудка, развившиеся из-за разрыва портальной гипертензии».Цирроз также может вызывать некоторые неврологические симптомы. Цирроз печени может вызывать периоды «замешательства или сонливости». Это также может привести к тому, что у людей возникнут трудности с концентрацией внимания или кратковременной памятью.

