600 циклов терапии новым радиофармпрепаратом прошли пациенты с запущенным раком предстательной железы

Сильные боли в костях - частый и мучительный спутник запущенных форм рака, особенно предстательной железы. Новый российский радиофармпрепарат "Ракурс" (???Ra) целенаправленно разрушает метастазы в костях, значительно облегчая боль и продлевая жизнь. В клиниках страны уже проведено более 600 циклов терапии этим "золотым стандартом" лечения, сообщили "Российской газете" в ФМБА, где было создано это лекарство.Что такое "Ракурс" и кому он предназначен?"Ракурс 223Ra" - это альфа-излучающий радиофармпрепарат, который применяют на поздних стадиях рака предстательной железы с уже развившимися костными метастазами.Препарат вводят раз в 28 дней, курс - от 4 до 8 капельниц, решение принимает врач индивидуально для каждого пациента. Это лекарство эффективно купирует болевой синдром и улучшает качество жизни больных. Как уточнили в ФМБА, в российских клиниках проведено уже более 600 циклов лечения новым препаратом. При этом разработчики ФМБА исследуют возможность его применения при других видах рака с костными метастазами.Как работает "точечная" радиотерапия: принцип остеотропностиРадиофармпрепараты - это радиоактивные жидкости, которые вводятся в вену. Их принцип действия - остеотропность ("притяжение к костям"). Изотопы, входящие в состав лекарства, имитируют кальций. Так как в зонах бурного роста метастазов обмен веществ максимально активен, препарат накапливается именно там, а не в здоровой ткани, а радиоактивное излучение разрушает больные клетки.В онкологии сегодня используют два типа изотопов:Бета-излучатели (Самарий-153, Стронций-89): Электроны поражают опухолевые клетки в радиусе 3-4 мм. Эффективно, но может затрагивать ближайшие здоровые клетки.Альфа-излучатели (Радий-223 - основа "Ракурса"): Более мощные частицы с пробегом в доли миллиметра. Они буквально разрывают ДНК раковых клеток, гарантируя их гибель, но практически не задевают здоровые ткани, включая критически важный костный мозг.Именно поэтому препараты на основе радия-223, такие как "Ракурс", сегодня считаются "золотым стандартом" для лечения костных метастазов.Как проходит лечение: от диагностики до выпискиОбследование: Сцинтиграфия костей для выявления "горячих" метастатических очагов.Введение: Капельница с препаратом в отделении радионуклидной терапии (процедура занимает около получаса).Распределение и выведение: За несколько часов препарат с током крови распределяется по организму и концентрируется в метастазах. Остатки выводятся почками и кишечником. Именно поэтому одна из рекомендаций во время лечения - побольше пить. На 3-5 дней пациенту дают простые правила радиационной безопасности (отдельный туалет, дистанция с детьми и беременными).Эффект лечения: Боль уменьшается через 1-2 недели. Эффект длится от нескольких месяцев до полугода. Курс можно повторить.Реальная цель - продление качественной жизниГлавная задача такой терапии - паллиативная помощь. Радиофармпрепараты не излечивает рак полностью, но решают критически важные задачи:Значительно уменьшают боль.Замедляют рост новых метастазов в костях.Продлевает жизнь пациентам на поздних стадиях заболевания.Побочные эффекты и контрольСамый частый эффект - временное угнетение кроветворения (снижение лейкоцитов и тромбоцитов). Поэтому весь курс проводится под строгим ежемесячным контролем анализа крови. Это позволяет минимизировать риски."Разработанная нами система контрольных точек позволяет точно рассчитывать дозировку для каждого пациента, - подчеркивают в ФМБА. - Целенаправленное альфа-излучение радия-223 бьет точно в цель, что дает нам мощный инструмент для борьбы с болью и для повышения выживаемости тяжелых пациентов".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки