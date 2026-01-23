Чрезмерное употребление цинка вызывает дефицит меди - влияет на энергию и иммунитет

Врач предупредил, что ежедневное употребление слишком большого количества цинка может оказать негативное влияние на уровень меди и кальция в организме, что может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.Многие люди регулярно принимают добавки, чтобы обеспечить их организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Без определенных питательных веществ наш организм может устать и даже заболеть. Вам нужно быть осторожным в отношении того, сколько определенной добавки вы принимаете.Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум о том, как следует соблюдать осторожность при приеме добавок цинка.«Есть некоторые добавки, которые могут увеличить или уменьшить усвоение других витаминов и минералов, что может привести к дефициту питательных веществ в долгосрочной перспективе и функциональному дисбалансу, который впоследствии может привести к проблемам со здоровьем», — сказал он.Добавки цинка обычно принимают как способ повысить иммунную систему и функцию обмена веществ, и было показано, что они помогают заживлению ран, выздоровлению от простуды и диареи.«Добавка цинка выше 40 миллиграммов (мг) в день может поставить под угрозу снабжение организма медью и кальцием. По сути, цинк может ингибировать поглощение меди, что приводит к снижению уровня меди и потенциальному дефициту меди».Этот дефицит связан с взаимодействием между цинком и медью, где цинк ингибирует всасывание меди в кишечнике. Многие ферменты зависят от меди для таких вещей, как производство энергии, метаболизм химических веществ в мозге (настроение), клеточная защита (антиоксидант) и воспалительная функция.Медь и цинк взаимодействуют на уровне слизистой оболочки кишечника. Аминокислоты, такие как гистидин, могут влиять на поглощение этих двух элементов, хелатируя эти катионы. Гистидин усиливает ингибирующее действие цинка на поглощение меди, что предполагает применение конвергентных механизмов для уменьшения поглощения меди.

