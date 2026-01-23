Исследование показало, что кимчи может помочь сбалансировать иммунную систему

Кимчи — острое, соленое и ферментированное овощное блюдо, являющееся основным продуктом корейской кухни, — уже известно своими пробиотическими свойствами.Новые исследования показывают, что это также может помочь иммунной системе оставаться в равновесии, укрепляя защитные механизмы без вредных чрезмерных реакций.Как утверждают ученые, исследование, опубликованное в журнале npj Science of Food, является одним из первых, в котором изучается иммунологическое воздействие пищевых продуктов на уровне отдельных клеток.Для проведения исследования ученые наблюдали за 39 взрослыми с избыточным весом в течение 12 недель. Участники были разделены на три группы по 13 человек в каждой.Одна группа получала плацебо, а две другие употребляли порошок кимчи, приготовленный либо из натурально ферментированного кимчи, либо из кимчи, ферментированного с использованием закваски.По завершении исследования ученые проанализировали иммунные клетки крови участников с помощью генетического метода, называемого секвенированием РНК отдельных клеток. Это позволило им отследить поведение отдельных иммунных клеток.У людей, употреблявших кимчи, наблюдалось повышение активности антигенпрезентирующих клеток, которые помогают организму распознавать бактерии и вирусы и оповещать другие клетки иммунной системы.Исследователи также обнаружили более здоровый баланс в Т-клетках CD4+, которые играют роль как в защите организма, так и в поддержании иммунного ответа под контролем.В совокупности результаты показывают, что кимчи не просто активирует иммунную систему. Вместо этого, оно помогает организму реагировать, когда это необходимо, не вызывая при этом ненужного воспаления.Исследование также показало, что метод ферментации имеет значение. Оба типа кимчи способствовали поддержанию иммунного баланса, но вариант, приготовленный на закваске, продемонстрировал более сильный эффект, включая лучшее обнаружение антигенов и снижение избыточной иммунной сигнализации.«Наше исследование впервые в мире доказало, что кимчи оказывает два различных эффекта одновременно: активирует защитные клетки и подавляет чрезмерную реакцию», — заявил руководитель исследования Ву Чжэ Ли. «В будущем мы планируем расширить международные исследования кимчи и молочнокислых бактерий в контексте иммунного и метаболического здоровья».Исследователи утверждают, что полученные результаты подтверждают растущую популярность кимчи как функционального продукта питания, поскольку он может приносить пользу для здоровья, выходящую за рамки базового питания.В будущих исследованиях можно было бы изучить его роль в заболеваниях, связанных с иммунной системой, и даже в реакции на вакцины.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки