Врач назвал ключевые принципы долголетия для людей разных возрастов
Смит выделил ключевые принципы для четырёх возрастных групп, начиная с 30 лет. В этом возрасте, несмотря на первые метаболические сдвиги, организм ещё очень устойчивый. Главная задача — заложить прочный фундамент: сделать акцент на нежирном белке, растительной пище и полезных жирах, резко сократив потребление ультрапереработанных продуктов. Активные тренировки становятся обязательными:
«Мышцы, накопленные в 30, станут вашей страховкой от болезней на десятилетия», — утверждает врач.
В 40 лет стратегия смещается от укрепления к защите. Питание должно стать ещё более осознанным, а физические нагрузки — более целенаправленными. Именно сейчас критически важно ввести в привычку регулярные медицинские чекапы для раннего выявления потенциальных проблем.
К 50 годам, как объясняет эксперт, риски возрастают: ускоряется потеря мышечной массы, растёт уровень воспаления и угроза хронических заболеваний. Фокус должен переместиться с контроля веса на общую устойчивость организма. В этот период следует акцентироваться на увеличении доли полезных жиров в рационе, разнообразии растительной пищи, а также обязательных силовых тренировках и упражнениях на гибкость.
