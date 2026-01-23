Эксперт Юлия Кульминская рассказала о пользе травяных ванн

В XXI веке забота о себе приобретает все более простые и доступные формы. В условиях стремительного ритма жизни, постоянного стресса и информационного перегруза женщины ищут способы восстановления, которые легко интегрировать в повседневную рутину.Одним из таких решений становятся травяные ванны – традиция, пришедшая из древних культур и адаптированная под современную жизнь, рассказала основательница бренда натуральной косметики CastPlanet Юлия Кульминская.По ее словам, травяные ванны и настои применялись для расслабления, ухода за кожей и оздоровления организма. Вода выступала в роли проводника, усиливая целебные свойства растений, помогая телу быстрее переходить в состояние покоя, сообщает «Южный федеральный».Сегодня травяные смеси для ванн не требуют длительной подготовки и могут быть использованы в домашних условиях. При этом их эффект остается эффективным и понятным. В зависимости от состава, такие ванны помогают снизить уровень стресса, улучшить качество сна, увлажнить кожу, успокоить нервную систему и уменьшить мышечное напряжение.Юлия Кульминская, создательница натуральных средств для ванны и душа, подчеркнула, что при работе с фитокомпозициями наиболее востребованы несколько направлений: составы для релаксации и улучшения сна, для интенсивного увлажнения кожи, для успокоения психоэмоционального состояния. Такие ванны эффективно поддерживают организм в условиях стресса и перегрузок.Важным преимуществом травяных ванн является их универсальность. Они подходят людям разного возраста и не требуют специальных навыков. Достаточно 15-20 минут в теплой воде, чтобы дать телу возможность восстановиться.В современном мире травяная ванна становится простым ритуалом заботы о себе, который не требует усилий, но приносит хорошие результаты, добавила Юлия Кульминская.

