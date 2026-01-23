Трихолог предупредила о последствиях отказа от ношения шапки

Отказ от ношения шапки в морозную погоду грозит потерей волос. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Завьялова в беседе.«Ответ однозначный: зимой шапку нужно носить всем. При минусовой температуре происходит спазм сосудов кожи головы, уменьшается питание волосяных фолликулов, вследствие чего замедляется рост и усиливается выпадение волос», — объяснила Завьялова.Ранее иммунолог Джон Трегонинг рассказал, что шапка не защищает от переохлаждения больше, чем другие элементы верхней одежды. Хотя значение шапки часто переоценивают, тем не менее Трегонинг призвал носить ее в холодную погоду, так как из-за отсутствия жировой ткани голова все же мерзнет немного быстрее.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки