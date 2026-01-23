Вирулентность коронавируса снижается

Ученые заявили о том, что вирулентность штамма SARS-CoV-2, провоцирующего COVID-19, уменьшается. А значит, он вызывает у человека более легкую форму болезни.Один из экспертов в области вирусологии Виталий Зверев поведал ТАСС, что вирулентность SARS-CoV-2 уменьшается. Отметим, что вирулентность говорит о способности патогенов провоцировать характерные симптомы, иногда приводящие к гибели заражённого как при натуральном, так и при искусственном проникновении вируса в организм. Теперь Зверев полагает, что SARS-CoV-2 не будет вызывать более тяжёлые формы болезни у большинства заражённых, так как его вирулентность падает. Следовательно, Омикрон и все варианты намного менее опасны, чем предыдущие версии.Это мнение высказывалось и раньше, однако существовала точка зрения о том, что сейчас люди реже умирают от коронавируса не потому, что Омикрон провоцирует менее тяжёлую форму, а потому, что сформировался коллективный иммунитет. Человечество уже по нескольку раз переболело коронавирусом, большинство самых уязвимых умерли, распространены миллиарды прививок. И это по молчанию делает патоген менее вирулентным, поскольку в организме иммунные Т-клетки уже помнят, что это за болезнь, и не дают ей распространяться.Зверев отметил, что ученые не ожидали таких мощных мутаций коронавируса за короткий срок Кроме того, профилактика заражений проводилась в условиях пандемии, а обычно учёные и врачи занимаются этим ещё до наступления волн заболеваемости, как это происходит в условиях сезонных всплесков гриппа. Именно поэтому генетика вируса так сильно и изменялась.

