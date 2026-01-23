Врач Степанова: три главных правила помогут сохранить суставы после 50 лет

Здоровье суставов после 50 — результат системного подхода: движения, питания и внимания к своему телу, заявила во время беседы врач-ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова. Чтобы сохранить здоровье суставов в этом возрасте, важны поддержание оптимального веса, регулярная умеренная физическая активность, полноценное поступление кальция, витамина D, магния, омега-3 — жирных кислот.После 50 лет в суставах происходят необратимые, но управляемые изменения: снижается выработка синовиальной жидкости, истончается хрящевая ткань, замедляются обменные процессы. Коллаген теряет эластичность, а костная ткань — плотность. Именно в этом возрасте резко возрастает риск остеоартроза и остеопороза, поэтому профилактика становится ключевой.«Основные причины болей — дегенеративно-дистрофические заболевания (преимущественно остеоартроз), воспалительные процессы, снижение мышечного корсета и избыточная нагрузка на суставы. Факторы риска: малоподвижный образ жизни, избыточный вес, травмы в анамнезе, генетическая предрасположенность, неправильное питание, дефицит витамина D и кальция, а также гормональные изменения у женщин в постменопаузе», — сказала доктор.Профилактика артроза и остеопороза возможна и обязательна. Рекомендованы МРТ или УЗИ суставов раз в 1–2 года при наличии жалоб, а также денситометрия для оценки плотности костной ткани. Игнорирование первых признаков — скованности, хруста, утренней тугоподвижности — может привести к прогрессированию дегенеративных процессов и потере функции суставов.«Ключевые меры: поддержание оптимального веса, регулярная умеренная физическая активность, полноценное поступление кальция, витамина D, магния, омега-3 — жирных кислот. Спорт после 50 не только возможен, но и необходим. Однако нагрузки должны быть дозированными: плавание, ходьба, йога, тайцзи, велотренажер — идеальны. Силовые тренировки допустимы при условии правильной техники и отсутствия острых болей. Избегайте бега по асфальту, прыжков и резких поворотов. В рацион включайте жирную рыбу (лосось, скумбрия), орехи, семена льна, авокадо, зелень, цитрусовые, кисломолочные продукты, брокколи. Коллагеносодержащие продукты (холодец, заливное) полезны, но их эффект усиливается только при достаточном поступлении витамина C. Пейте не менее 1,5 л воды в день — хрящ требует гидратации», — заметила врач.Также ревматолог советует придерживаться общих рекомендаций здорового образа жизни: исключите курение и избыток алкоголя, спите не менее 7 часов, контролируйте уровень сахара и холестерина.

