Газовые плиты могут провоцировать рак

При интенсивном использовании газовых плит в воздух могут выделяться химические вещества, провоцирующие опухоли. И учёные получают всё больше доказательств этому.Газовые плиты и духовки выделяют вредные химические вещества внутри наших квартир и домов, причём даже в тот момент, когда они вовсе не используются. К такому выводу пришли ученые из Калифорнии, которые обнаружили не менее 12 опасных загрязнителей воздуха, выбрасываемых газовыми плитами. Среди них химическое вещество бензол, которое известно своей способностью провоцировать рак у людей при длительном воздействии.Авторы исследования брали образцы воздуха и содержания газов 159 жилых домах Калифорнии. В 99% образцах выявили бензол. Учёные также рассчитали воздействие бензола на одно домохозяйство, исходя из размера кухни, уровня вентиляции в помещении, количества этого вещества и того, давали ли плиты утечки газа, когда они были выключены.Результаты продемонстрировали, что самые «протекающие» плиты подвергали людей воздействию бензола внутри помещений, в 7 (!) раз превышающего предельно безопасной уровень, установленный в Калифорнии. Со временем такое воздействие может увеличить риск заболеваний крови или респираторных проблем, хотя ученые всё ещё исследуют, как именно бензол влияет на наше здоровье.

