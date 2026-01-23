Короткий сон освежает мозг, способствуя лучшему усвоению информации

Даже короткий послеобеденный сон может помочь мозгу восстановиться и улучшить его способность к обучению. В работе, опубликованной в журнале NeuroImage, исследователи из Медицинского центра Университета Фрайбурга, Университетских больниц Женевы (HUG) и Женевского университета показали, что даже короткого сна достаточно для реорганизации связей между нервными клетками, чтобы новая информация могла храниться более эффективно. До сих пор эти эффекты были известны только после полноценного ночного сна. Новое исследование показывает, что короткий период сна может разгрузить мозг и вернуть его в состояние готовности к обучению — процесс, который может быть особенно полезен в ситуациях с высокой рабочей нагрузкой.«Наши результаты показывают, что даже короткие периоды сна повышают способность мозга кодировать новую информацию», — говорит руководитель исследования профессор Кристоф Ниссен.Мозг постоянно активен в течение дня: обрабатываются новые впечатления, мысли и информация, укрепляя связи между нервными клетками (синапсами). Эти укрепленные синаптические связи являются важной нейронной основой для процессов обучения. Однако они также приводят к насыщению, так что способность мозга к обучению со временем еще больше снижается. Сон помогает снова регулировать эту чрезмерную активность, не теряя при этом важную информацию. «Исследование показывает, что эта «синаптическая перезагрузка» может произойти всего лишь послеобеденным сном, освобождая место для формирования новых воспоминаний», — говорит профессор Ниссен.«Исследование помогает нам понять, насколько важны даже короткие периоды сна для восстановления умственных способностей. Короткий сон может помочь вам мыслить яснее и продолжать работать с концентрацией», - говорит профессор Кай Шпигельхальдер.В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые либо дремали днем, либо бодрствовали в течение двух послеобеденных часов. Дневной сон длился в среднем 45 минут. Поскольку прямые измерения синапсов у здоровых людей невозможны, исследовательская группа использовала проверенные неинвазивные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и измерения ЭЭГ, чтобы сделать выводы о силе и гибкости синапсов.Результаты показали, что после дневного сна общая сила синаптических связей в мозге снижалась — признак восстанавливающего эффекта сна. В то же время значительно улучшалась способность мозга к формированию новых связей. Таким образом, мозг был лучше подготовлен к усвоению нового материала, чем после столь же длительного периода бодрствования.Исследование дает биологическое объяснение тому, почему люди часто показывают лучшие результаты после дневного сна. Особенно в профессиях или видах деятельности, требующих высокого уровня умственной или физической работоспособности — таких как музыка, спорт или сферы, связанные с безопасностью, — дневной сон может использоваться для поддержания работоспособности. «Дневной сон может поддерживать работоспособность в условиях высокой нагрузки», — говорит профессор Ниссен.Однако исследователи подчеркивают, что периодические проблемы со сном не обязательно приводят к снижению работоспособности. В частности, при хронической бессоннице системы регуляции сна и бодрствования остаются практически неповрежденными; вместо этого преобладают беспокойство и неблагоприятное поведение во время сна и бодрствования. В таких ситуациях когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б) более эффективна, чем снотворные препараты, поскольку последние могут нарушать естественные процессы восстановления мозга и приводить к развитию зависимости.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки