Зимний антистресс: почему халва полезна и как ее правильно выбрать

В новом выпуске программы "О самом главном" специалисты подробно рассказали о пользе халвы, ее роли в зимнем питании и основных критериях правильного выбора этого продукта.Врачи отмечают, что умеренное употребление халвы – около 50 граммов в день – способствует восполнению дефицита магния, который часто возникает в зимний период на фоне стресса, сниженного солнечного света и переохлаждений. Магний является ключевым для нормализации работы нервной системы и способствует снижению тревожности.Кроме того, содержащийся в продукте витамин В6 улучшает качество и глубину сна, что особенно важно в условиях сокращенного светового дня. Благодаря витамину Е, входящему в состав подсолнечной халвы, продукт обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки мозга и кожу от преждевременного старения.Однако чтобы получить все эти полезные эффекты, важно правильно выбирать халву. Качественный продукт должен иметь однородную слоистую структуру, быть рассыпчатым, не липнуть к зубам, а его аромат не должен напоминать прогорклое масло. Наличие видимой шелухи семян или капелек жира на поверхности свидетельствует о нарушении технологии производства или хранении, и в таких случаях от покупки лучше отказаться.Врач-эксперт также предупреждает о необходимости учитывать индивидуальную непереносимость компонентов – особенно орехов, которые часто входят в состав халвы. Из-за высокой калорийности продукт рекомендуется употреблять в пределах нормы, особенно при наличии избыточного веса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки