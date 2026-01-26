Врач рассказала о влиянии любимого миллионами россиян напитка на сердце

Чай снижает риск развития болезней сердца, заявила кардиолог Ирина Васильева. В Telegram она рассказала о влиянии этого любимого миллионами россиян напитка на здоровье.

По словам Васильевой, если регулярно пить чай, особенно черный или зеленый, то снижается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит это благодаря содержанию в напитке полифенола — вещества, обладающего мощным антиоксидантным эффектом, пояснила она.

Среди других полезных свойств чая врач назвала снижение артериального давления и уровня так называемого плохого холестерина в крови. Причем, вопреки опасениям некоторых людей относительно кофеина в чае, крупные исследования не подтвердили корреляцию между умеренным потреблением этого напитка и риском возникновения фибрилляции предсердий

, заключила Васильева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

