Дефицит витамина D зимой возникает у многих людей: как его узнать

Витамин D необходим организму для улучшения здоровья костей и сердца, а также для поддержания иммунной системы, но именно его дефицит становится типичной проблемой в сезон холодов.Витамин D представляет собой жирорастворимый витамин, который способствует усвоению кальция. Он также важен для поддержки иммунной системы и здоровья сердца, способствует уменьшению воспаления и стабилизации уровня сахара в крови. Также имеются исследовательские данные о том, что витамин D регулирует настроение и уменьшает депрессию. Об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-терапевт Светлана Никитина.По словам специалиста, многие люди зимой ощущают ухудшение самочувствия именно из-за нехватки данного вещества.«Основным симптомом дефицита витамина D является усталость, как физическая, так и умственная», - отметила терапевт.Другие названные врачом симптомы его дефицита включают:Боль в костях и мышцах.Выпадение волос.Перепады настроения, подавленность, уныние.Врач подчеркнула: чтобы удовлетворить потребность организма в витамине D, очень важно бывать на улице, особенно в солнечные дни, поскольку важный витамин вырабатывается телом под воздействием ультрафиолета.«Если человек находится в помещении (пусть даже сидя рядом с окном в солнечную погоду), его организм не может вырабатывать витамин D. Это связано с тем, что ультрафиолетовые лучи группы В, воздействующие на кожу для его выработки, не могут пройти сквозь стекло», - объяснила медик.Кроме того, витамин D можно получать из пищевых продуктов (в некотором количестве) и добавок. Печень трески, лосось и тунец, говядина, яйца, грибы – все это его полезные источники.Говоря о добавках, эксперт отметила: важно не принимать слишком много – большое количество витамина может привести к поражению сердца, костей, почек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки