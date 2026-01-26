Врач Хакимова: нарушение равновесия может говорить о болезни Паркинсона
Для самостоятельной проверки используют простые тесты. Один из них — проба Ромберга: встаньте ровно, стопы плотно сдвинуты, руки вытянуты вперед. Сначала стойте с открытыми глазами, затем — с закрытыми. В норме человек должен сохранять неподвижность не менее 15–30 секунд. Также врач советует тест «Аист»: встаньте на одну ногу, другую уприте стопой в колено опорной, руки на поясе. Засеките время. Для людей до 40 лет нормой считается 30–40 секунд, после 50 лет — от 15 секунд.
«Если вы не справляетесь с тестами, это может быть сигналом серьезных сбоев, например, болезни внутреннего уха, заболевания мозжечка, рассеянного склероза, болезни Паркинсона или это может быть последствием микроинсульта. Кроме того, нехватка B12 приводит к нарушению проводимости нервных импульсов и нарушению координации. При первых признаках нарушения равновесия необходимо обратиться к врачу — терапевту, который направит к узкому специалисту — неврологу, отоларингологу и другим», — рассказала доктор.
Кроме того, важно тренироваться и укреплять мышцы-стабилизаторы. Это поможет улучшить равновесие.
«Равновесие — это навык. Практикуйте йогу или занятия на баланс-борде. Даже простая привычка стоять на одной ноге во время чистки зубов укрепляет нейронные связи. Работа над мышцами кора и голеностопа создает надежный "фундамент" для тела. Хороший баланс — это не только профилактика падений, но и показатель биологической молодости мозга. Профилактика должна начинаться до того, как неустойчивость станет заметной при ходьбе», — заключила специалист.
