Кардиолог Ашихмин предупредил о вредных для сердца продуктах

Врач Ярослав Ашихмин: здоровью сердца вредят продукты, содержащие трансжиры.В интервью терапевта и кардиолога Ярослава Ашихмина трансжирные кислоты были названы крайне опасными для сердечно-сосудистой системы пищевыми компонентами. Врач объяснил: такие кислоты образуются при гидрогенизации, превращающей жидкие растительные жиры в твердые. Пищевая промышленность охотно использует трансжиры благодаря их невысокой себестоимости. Яркий пример продукта, насыщенного этим типом жирных кислот, – маргарин. Соответственно, трансжирные кислоты содержатся в продуктах, изготавливаемых с использованием маргарина«Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии: например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья», – отметил Ашихмин, беседуя с радио Sputnik.Также кардиолог предупредил о потенциальном вреде для сердца мясных переработанных продуктах. Жир, входящий в состав колбас и сосисок, негативно влияет на сосуды, подчеркнул медик.Кроме того, на состоянии сердца и сосудов плохо сказывается пристрастие к жареным продуктам.«Если продукты слишком сильно обжарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов», – сказал специалист.Ради сохранения сердечного здоровья не нужно есть много сладкого и мучного, добавил медик. Их ежедневное поедание повышает риски ожирения и нарушения углеводного обмена: и то, и другое пагубно для сосудов и сердца.«Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта», - постулировал эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки