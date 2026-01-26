Названы пять самых полезных видов сыра

Диетолог Эмили Марторано и директор Лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро Мортильяро заявили, что далеко не все сыры являются полезными для здоровья.Самым полезным видом сыра Мортильяро назвала рикотту. Она отличается низким содержанием натрия и высокой концентрацией сывороточного протеина, который легко усваивается организмом, пояснила специалистка.К другим наиболее полезным для здоровья видам сыров Марторано отнесла пармезан, пекорино и гауду. В них содержится много кальция, а также они надолго обеспечивают сытость. Однако из-за высокого содержания натрия данные сыры стоит ограничить в рационе при гипертонии и проблемах с почками, предупредила доктор. Еще одним оптимальным вариантом она назвала чеддер.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки