Россиянам подсказали способ защитить себя от падений на льду

Тренировка баланса и правильной техники ходьбы помогут пережить зиму без травм, считает травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт телеканала «Доктор» Михаил ФоминПо словам специалиста, чтобы снизить риск травм, важно заранее тренировать баланс и устойчивость. Для этого подойдут простые упражнения: стойка на одной ноге, перекаты с пятки на носок, гимнастика для стоп и умеренная физическая нагрузка, помогающая подготовить мышцы и связки к скользкой поверхности.Кроме того, как отметил Фомин, защититься от падений зимой поможет правильная техника ходьбы. Он рекомендовал передвигаться мелкими шагами, слегка наклоняясь вперед и немного сгибая колени, не спешить и держать руки свободными, чтобы сохранять равновесие. Врач также обратил внимание на повышенную опасность лестниц в зимний период. По его словам, на обледеневших ступенях следует держаться за перила полным хватом и двигаться приставным шагом, а при сильной наледи — спускаться боком, лицом к перилам, ставя стопу на всю поверхность ступени.Чтобы снизить риск травм в случае падения, травматолог рекомендовал не выставлять руки вперед, стараться группироваться, защищать голову и не спешить подниматься на ноги. По его словам, сначала нужно оценить свое состояние и при появлении боли или головокружения обратиться за медицинской помощью.

