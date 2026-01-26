Найден способ замедления появления седины

Современные исследования демонстрируют, что раннее поседение волос может коррелироваться с хроническим стрессом и дефицитом ключевых антиоксидантов, особенно, глутатиона.При стрессе организм продуцирует адреналин, а его избыток трансформируется в перекись водорода. Когда же ощущается недостаток глутатиона, являющегося основным антиоксидантом, перекись водорода скапливается в волосяных фолликулах. Что вызывает окислительное повреждение клеток-меланоцитов, которые отвечают за выработку пигмента, и, как следствие, обесцвечивание волос изнутри, то есть, появление седины.Эксперты пришли к выводу, что рост уровня антиоксидантов, таких как глутатион, помогает справиться с преждевременным поседением через нейтрализацию окислительного стресса. Источником глутатиона являются ряд продуктов питания, таких как брокколи, шпинат, авокадо, чеснок, яйца, орехи и постное мясо.Существенные позитивные факторы - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя и контроль стресса. Но при всём том базовый фактор неизменен: это генетика. Тогда как эффективность пищевых добавок с глутатионом на данный момент не имеет убедительных научных доказательств.Но практика медицины доказывает, что здоровое питание и образ жизни в целом работают на улучшение общего состояние здоровья и при этом замедляют преждевременное поседение. Ранняя седина часто является индикатором некоторых внутренних процессов в организме.

