Россиянам рассказали об опасных показателях в общем анализе крови

Общий (клинический) анализ крови представляет собой базовое и высокоинформативное скрининговое исследование, отражающее общее состояние организма. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская."В общем анализе крови все показатели важны, но некоторые отклонения в них требуют обязательного внимания врача и дальнейшего обследования. Например, снижение уровня гемоглобина (ниже 110-120 г/л в зависимости от пола и возраста) в сочетании с уменьшением количества эритроцитов и падением гематокрита - прямой признак анемии. Ее причины могут быть разными: от дефицита железа или витамина B12 до хронических кровопотерь или нарушений кроветворения, поэтому важно не просто констатировать факт, а искать корень проблемы", - отмечает врач в беседе с RT.Также, по ее словам, повышение уровня гемоглобина, гематокрита и эритроцитов служит важным сигналом для исключения полицитемии, которая может быть как первичной, так и вторичной на фоне других патологий. Она создает предпосылки для тромботических осложнений и требует наблюдения, поскольку способна трансформироваться в острое или хроническое гематологическое заболевание, подчеркнула Демьяновская.При этом, как отмечает эксперт, резкое увеличение или снижение количества лейкоцитов (клеток иммунной защиты) также является тревожным признаком. Лейкоцитоз (значительное повышение) может указывать на острый инфекционный или воспалительный процесс, вплоть до сепсиса, а в редких случаях - на злокачественные заболевания системы кроветворения. Лейкопения (снижение уровня лейкоцитов) говорит об угнетении клеточного иммунитета, что встречается при вирусных инфекциях, аутоиммунных процессах, воздействии токсических веществ, пояснила она.Врач уточнила, что тромбоциты, ответственные за свертываемость крови, при существенном снижении (состояние называется тромбоцитопенией) указывают на риск спонтанных кровотечений, кровоизлияний и повышенной кровоточивости при минимальных травмах, а при значительном повышении (тромбоцитозе) увеличивают вероятность тромбозов - закупорки сосудов сгустками крови. Оба состояния опасны и требуют углубленной диагностики, предупредила специалист."Еще один тревожный маркер - значительное увеличение СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Это неспецифический, но чувствительный показатель, сигнализирующий о возможном воспалении, инфекции, системном заболевании, аутоиммунном или злокачественном процессе, в том числе протекающих скрыто. При этом оценивать анализ нужно комплексно, а не по одному показателю. Многие отклонения могут быть временными, обусловленными стрессом, недавней или текущей инфекцией", - резюмировала врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки